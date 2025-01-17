Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 23:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:30
EuroLeague'in 22. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 98-86'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında parkeden 98-86 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 13'e yükseltirken Zalgiris Kaunas ise 10. kez mağlup oldu.
Kaynak: tgrthaber.com