Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!

17 Ocak 2025 23:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:30

EuroLeague'in 22. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 98-86'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında parkeden 98-86 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe​ Beko​ galibiyet sayısını 13'e yükseltirken Zalgiris Kaunas ise 10. kez mağlup oldu.