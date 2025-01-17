Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 23:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:30
Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas&#039;ı 98-86 mağlup etti!

EuroLeague'in 22. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 98-86'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında parkeden 98-86 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından FenerbahçeBeko​ galibiyet sayısını 13'e yükseltirken Zalgiris Kaunas ise 10. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti! - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçebeko

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...