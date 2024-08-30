Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri bugün saat 14.00'da belli olacak

30 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:34

UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Real Madrid, Barcelona, Liverpool'un rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Real Madrid, Barcelona, Liverpool'un rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin ne zaman belli olacağı açıklandı.

Taraftarlar tarafından temsilcilerimizin kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'ın rakipleri bugün (30 Ağustos 2024) belli olacak.

Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak olan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların eşleşeceği 6 takım açıklanacak.

Galatasaray kura çekimlerinde 3. torbada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

29 Ağustos 2024 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş karşılaşmasında Lugano'yu 5-1 mağlup eden Beşiktaş lige kalmaya hak kazandı.

4. torbada yer alan siyah-beyazlıların da Avrupa'da karşılaşacağı rakipler bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Avrupa'da 6 takım ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin rakipleri Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek kura çekiminin ardından bugün belli olacak.