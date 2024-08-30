UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Real Madrid, Barcelona, Liverpool'un rakipleri

30 Ağustos 2024 08:49 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:43

UEFA tarafından bugün Monte Carlo'da bulunan Grimaldo Forum'da Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri yapıldı.

Cristiano Ronaldo ile Gianluigi Buffon'un yaptığı çekimlerin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu.

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri merak ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Borussia Dortmund, Liverpool (D), Milan, Atalanta (D), Salzburg, Lille (D), Stuttgart, Brest (D)

Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Inter, Paris Saint-Germain (D), Club Brugge, Juventus (D), Feyenoord, Sporting Lizbon (D), Sparta Prag, Slovan Bratislava (D)

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Paris Saint-Germain, Barcelona (D), Benfica, Shakhtar Donetsk (D), Dinamo Zagreb, Feyenoord (D), Slovan Bratislava, Aston Villa (D)

Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Manchester City, Bayern Münih (D), Atletico Madrid, Arsenal (D), PSV Eindhoven, Salzburg (D), Girona, Stuttgart (D)

Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Real Madrid, Red Bull Leipzig (D), Bayer Leverkusen, Milan (D), Lille, PSV Eindhoven (D), Bologna, Girona (D)

Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Red Bull Leipzig, Manchester City (D), Arsenal, Bayer Leverkusen (D), Kızılyıldız, Young Boys (D), Monaco, Sparta Prag (D)

Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Barcelona, Real Madrid (D), Shakhtar Donetsk, Club Brugge (D), Celtic, Dinamo Zagreb (D), Sturm Graz, Bologna (D)

Red Bull Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Liverpool, Inter (D), Juventus, Atletico Madrid (D), Sporting Lizbon, Celtic (D), Aston Villa, Sturm Graz (D)

Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Bayern Münih, Borussia Dortmund (D), Atalanta, Benfica (D), Young Boys, Kızılyıldız (D), Brest, Monaco (D)

Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Inter, Liverpool (D), Milan, Atletico Madrid (D), Salzburg, Feyenoord (D), Sparta Prag, Brest (D)

Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Red Bull Leipzig, Paris Saint-Germain (D), Bayer Leverkusen, Benfica (D), Lille, Salzburg (D), Slovan Bratislava, Sparta Prag (D)

Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Real Madrid, Barcelona (D), Arsenal, Shakhtar Donetsk (D), Celtic, Young Boys (D), Sturm Graz, Stuttgart (D)

Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Manchester City, Red Bull Leipzig (D), Benfica, Club Brugge (D), PSV Eindhoven, Lille (D), Stuttgart, Aston Villla (D)

Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Barcelona, Bayern Münih (D), Atletico Madrid, Juventus (D), Feyenoord, Kızılyıldız (D), Bologna, Monaco (D)

Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Paris Saint-Germain, Inter (D), Shakhtar Donetsk, Atalanta (D), Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon (D), Monaco, Girona (D)

Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Borussia Dortmund, Manchester City (D), Juventus, Milan (D), Sporting Lizbon, Celtic (D), Aston Villa, Sturm Graz (D)

Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Bayern Münih, Borussia Dortmund (D), Atalanta, Arsenal (D), Young Boys, PSV Eindhoven (D), Brest, Bologna (D)

Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Liverpool, Real Madrid (D), Club Brugge, Bayer Leverkusen (D), Kızılyıldız, Dinamo Zagreb (D), Girona, Slovan Bratislava (D)

Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Bayern Münih, Manchester City (D), Bayer Leverkusen, Benfica (D), Salzburg, Lille (D), Sparta Prag, Girona (D)

Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Manchester City, Red Bull Leipzig (D), Arsenal, Club Brugge (D), Lille, PSV Eindhoven (D), Bologna, Sturm Graz (D)

PSV Eindhoven UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Liverpool, Paris Saint-Germain (D), Shakhtar Donetsk, Juventus (D), Sporting Lizbon, Kızılyıldız (D), Girona, Brest (D)

Dinamo Zagreb UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Borussia Dortmund, Bayern Münih (D), Milan, Arsenal (D), Celtic, Salzburg (D), Monaco, Slovan Bratislava (D)

Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Paris Saint-Germain, Real Madrid (D), Atletico Madrid, Bayer Leverkusen (D), Dinamo Zagreb, Feyenoord (D), Brest, Sparta Prag (D)

Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Real Madrid, Liverpool (D), Juventus, Atletico Madrid (D), Feyenoord, Sporting Lizbon (D), Sturm Graz, Bologna (D)

Kızılyıldız UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Barcelona, Inter (D), Benfica, Milan (D), PSV Eindhoven, Young Boys (D), Stuttgart, Monaco (D)

Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Inter, Barcelona (D), Atalanta, Shakhtar Donetsk (D), Kızılyıldız, Celtic (D), Aston Villa, Stuttgart (D)

Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund (D), Club Brugge, Atalanta (D), Young Boys, Dinamo Zagreb (D), Slovan Bratislava, Aston Villa (D)

Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Manchester City, Bayern Münih (D), Milan, Atletico Madrid (D), Dinamo Zagreb, Celtic (D), Stuttgart, Girona (D)

Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Barcelona, Inter (D), Benfica, Arsenal (D), Kızılyıldız, Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Bologna (D)

Sparta Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Inter, Manchester City (D), Atletico Madrid, Bayer Leverkusen (D), Salzburg, Feyenoord (D), Brest, Stuttgart (D)

Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Bayern Münih, Red Bull Leipzig (D), Juventus, Club Brugge (D), Celtic, Young Boys (D), Bologna, Monaco (D)

Bologna UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Borussia Dortmund, Liverpool (D), Shakhtar Donetsk, Benfica (D), Lille, Sporting Lizbon (D), Monaco, Aston Villa (D)

Girona UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Liverpool, Paris Saint-Germain (D), Arsenal, Milan (D), Feyenoord, PSV Eindhoven (D), Slovan Bratislava, Sturm Graz (D)

Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Paris Saint-Germain, Real Madrid (D), Atalanta, Juventus (D), Young Boys, Kızılyıldız (D), Sparta Prag, Slovan Bratislava (D)

Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund (D), Club Brugge, Atalanta (D), Sporting Lizbon, Lille (D), Girona, Brest (D)

Brest UEFA Şampiyonlar Ligi Rakipleri

Real Madrid, Barcelona (D), Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk (D), PSV Eindhoven, Salzburg (D), Sturm Graz, Sparta Prag (D)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİİG MAÇ TAKVİMİ

UEFA tarafından takımların maç tarihleri 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Lig formatı şeklinde düzenlenecek olan yeni sistemde ilk maçlar 17-19 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

29 Ocak 2025 tarihinde bitecek ilk etabın ardından ilk 8 sırada yer alan takım son 16 turuna yükselecek.

9 ile 24. sırada yer alan takımlar arasında ise çift maçlı eleme usulü karşılaşmalar yapılacak.

Buradan da çıkacak olan 8 takım son 16 turuna kalacak.