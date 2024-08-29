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Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 19:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:19
Şampiyonlar Ligi&#039;nde kura çekimi tamamlandı!

UEFA'nın kulüp bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti.

İşte torba torba eşleşmeler;

1. TORBA

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava.

Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona

PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! - 1. Resim

2. TORBA 

Club Brugge'ün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Bayer Leverkusen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona

Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco

Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! - 2. Resim

3. TORBA 

Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna

PSV'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco

Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag

Celtic'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting Lizbon'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! - 3. Resim

4. TORBA 

Stuttgart'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz

Bologna'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! - 4. Resim

İLK MAÇLAR 17-19 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi'nde lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla birlikte sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
RONALDO'YA ÖZEL ÖDÜL

140 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, UEFA tarafından özel bir ödül aldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki torbalar şu şekilde:

1. TORBA

Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.

2. TORBA

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

3. TORBA

Feyenoord, Sporting, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic.

4. TORBA

Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest.

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Kaynak: tgrthaber.com
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