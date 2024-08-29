Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı!
UEFA'nın kulüp bazındaki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti eşleşmeler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti.
İşte torba torba eşleşmeler;
1. TORBA
Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava.
Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag
Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa
Leipzig'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna
Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona
PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart
2. TORBA
Club Brugge'ün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Bayer Leverkusen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest
Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona
Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco
Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa
3. TORBA
Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart
Lille'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna
PSV'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest
Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona
Dinamo Zagreb'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava
Kızılyıldız'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco
Salzburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag
Celtic'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa
Sporting Lizbon'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz
4. TORBA
Stuttgart'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Girona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz
Bologna'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa
Brest'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag
Aston Villa'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco
Sparta Prag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart
Slovan Bratislava'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona
Monaco'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna
Sturm Graz'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri:
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest
İLK MAÇLAR 17-19 EYLÜL'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi'nde lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla birlikte sona erecek.
RONALDO'YA ÖZEL ÖDÜL
140 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, UEFA tarafından özel bir ödül aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki torbalar şu şekilde:
1. TORBA
Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.
2. TORBA
Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.
3. TORBA
Feyenoord, Sporting, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic.
4. TORBA
Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest.