Kepa Arrizabalaga, Bournemouth takımına kiralandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 18:19 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:22
Chelsea forması giyen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga, Premier Lig ekibi Bournemouth kulübüne kiralık olarak transfer oldu.
Chelsea forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Kepa Arrizabalaga'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol eldiven, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile anlaşma sağladı.
Kepa Arrizabalaga'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak Bournemouth forması giyeceği öğrenildi.
SEZON KARNESİ
Geçen sezonu İspanyol devi Real Madrid'de kiralık olarak geçiren kaleci Kepa 20 maçta forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com