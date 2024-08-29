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Wout Weghorst, Ajax takımına transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:10
Wout Weghorst, Ajax takımına transfer oldu!

İsmi son olarak Trabzonspor ile anılan Hollandalı golcü futbolcu Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekibi Burnley formasını terleten Wout Weghorst'un yeni takımı Hollanda kulübü oldu. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Ajax ile sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Temsilcimiz Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Sorumlusu Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst resmen imzayı attı: 2 yıllık sözleşme

SEZON KARNESİ

Wout Weghorst, geçen sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'de geçirdi. Formasını giydiği 30 maçta 7 gol atarken 4 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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