Wout Weghorst, Ajax takımına transfer oldu!

29 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:10

Premier Lig ekibi Burnley formasını terleten Wout Weghorst'un yeni takımı Hollanda kulübü oldu. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Ajax ile sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Temsilcimiz Trabzonspor ile de adı anılan Wout Weghorst, Ajax ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaların atılması sonrası Ajax Teknik Sorumlusu Alex Kroes yaptığı açıklamada, " O, her rakip için işleri sürekli zorlaştıran üretken bir forvet. Önümüzdeki birkaç ayda çok sayıda maç var, bu yüzden Wout'un aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Wout Weghorst, geçen sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'de geçirdi. Formasını giydiği 30 maçta 7 gol atarken 4 asist üretti.