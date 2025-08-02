Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Lazio ile karşı karşıya

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile hazırlık maçı kapsamında mücadele edecek. Bu akşam 21.00'de başlayacak olan karşılaşmanın yayınlandığı kanal da belli oldu.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Lazio maçına saatler kaldı. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği GS hazırlık maçı bugün S Sport Plus, TV100 ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY LAZİO MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR?

Trendyol Süper Lig'de sezon arası devam ederken takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. 2 Ağustos akşamı oynanacak olan Galatasaray Lazio maçı ise S Sport Plus, TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.