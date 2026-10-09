Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:25

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Galatasaray Kasımpaşa canlı izle ekranı açılıyor! Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 9 Ekim 2026 Cuma günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ligde geride kalan 6 haftada 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya ikinci sırada girerken Kasımpaşa 10 puanla 8. basamakta bulunuyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesinde iki takımın lig performansı, puan durumu, karşılaşmada forma giyemeyecek futbolcular ve teknik direktörlerin cezaları merak ediliyor. Galatasaray Kasımpaşa canlı izle kaçak maç yayını siteleri yasal değildir. Galatasaray Kasımpaşa kaçak maç link/linkleri yasak olduğu gibi cihazlarınıza da zarar verebilmektedir. İşte Galatasaray Kasımpaşa canlı maç yayını detayları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:25

’de 7. hafta heyecanı ile arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. ’ta futbolseverlerle buluşacak karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki son durumu, puan tablosundaki yerleri ve kadrolardaki eksikler gündeme geldi. İlk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 10 puan sayesinde sekizinci sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasını mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım olarak Galatasaray deplasmanına çıkacak. Galatasaray Kasımpaşa canlı yayın nereden izlenir? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler ve canlı yayın ayrıntıları…

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek.
Galatasaray ligde 13 puanla ikinci, Kasımpaşa ise 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor.
Galatasaray, ligdeki son 38 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı.
Kasımpaşa, sezonun ilk 6 haftasını mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım.
Maç, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ve TOD platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezası nedeniyle, Teknik Direktör Okan Buruk ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalı durumda.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

GALATASARAY KASIMPAŞA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak mücadelede iki takım da ligdeki puan mücadelesini sürdürecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray 13 puanla ikinci, Kasımpaşa ise 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı yayını 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Mücadele ayrıca TOD platformundan takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports yayınını, internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İlk 11’ler açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.

Kasımpaşa 11: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek. Yayına erişim için ilgili beIN Sports aboneliğinin bulunması gerekiyor. Maçın başlangıç saati 20.00 olarak açıklanırken karşılaşma RAMS Park’ta oynanacak.

İnternet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler için TOD platformu da alternatifler arasında yer alıyor. Kullanıcılar, sahip oldukları abonelik ve erişim koşulları doğrultusunda karşılaşmayı platform üzerinden takip edebilecek. Canlı yayın hizmetlerine erişirken resmi yayıncıların sunduğu seçeneklerin kullanılması gerekiyor.

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını şifresiz izleme araması yapan futbolseverlerin, yayın hakları ile yasal erişim koşullarını dikkate alması önem taşıyor. beIN Sports ücretli yayın hizmeti sunuyor. Yetkisiz yayın yapan internet siteleri ve IPTV servisleri telif hakkı ihlalinin yanı sıra zararlı yazılım, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık gibi riskler de barındırabiliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA SK İSTATİSTİKLERİ, PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 13 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü ve haftaya ikinci sırada girdi. Son olarak Trabzonspor karşısında sahaya çıkan Galatasaray, söz konusu mücadeleyi 0-4 kaybetti.

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 38 maçta mağlubiyet yaşamadı. Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında alan ekip, bu karşılaşmanın ardından ligde evinde çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Kasımpaşa ise ilk 6 haftayı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamladı. Henüz mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Kasımpaşa, Arca Çorum FK ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından ise galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalını kullanabilecek. Yayını izlemek için ilgili kanalın bulunduğu ve abonelik koşullarının karşılandığı bir beIN Sports paketi gerekiyor. Maçın başlama saati 20.00 olduğu için karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenlerin yayın erişimlerini bu saate göre ayarlaması mümkün.

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

İnternet üzerinden maç izlemek isteyen kullanıcılar ise TOD platformundan yararlanabilecek. Platforma erişim, sunulan paket ve abonelik koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Kullanıcıların güncel yayın ve üyelik seçeneklerini resmi platformlar üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Böylece Galatasaray Kasımpaşa maçını televizyon veya internet bağlantısı üzerinden takip etmek mümkün olabilecek.

MAÇ ÖNCESİ EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fransız futbolcu, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki resmi maçtan men cezası verilen Ugochukwu, bu nedenle Kasımpaşa mücadelesinde görev alamayacak.

Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da cezası sebebiyle karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir resmi maçtan men edilen Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleye teknik direktörünün cezası nedeniyle kulübedeki bu eksiklikle çıkacak.

Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina’nın durumu ise maç günü belli olacak. Söz konusu futbolcular, hafta içindeki antrenmanların bir kısmında yer aldı. Wilfried Singo da bireysel çalışmalara başladı. Bu oyuncuların Kasımpaşa karşısında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili son kararın maç günü verilmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok
ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#beın sports
#rams park
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.