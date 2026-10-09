Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. RAMS Park’ta futbolseverlerle buluşacak karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki son durumu, puan tablosundaki yerleri ve kadrolardaki eksikler gündeme geldi. İlk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 10 puan sayesinde sekizinci sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasını mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım olarak Galatasaray deplasmanına çıkacak. Galatasaray Kasımpaşa canlı yayın nereden izlenir? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi istatistikler ve canlı yayın ayrıntıları…

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Canlı maç başlamak üzere Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Galatasaray ligde 13 puanla ikinci, Kasımpaşa ise 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Galatasaray, ligdeki son 38 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı. Kasımpaşa, sezonun ilk 6 haftasını mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım. Maç, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ve TOD platformundan canlı yayınlanacak. Galatasaray'da Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezası nedeniyle, Teknik Direktör Okan Buruk ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalı durumda.

GALATASARAY KASIMPAŞA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak mücadelede iki takım da ligdeki puan mücadelesini sürdürecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray 13 puanla ikinci, Kasımpaşa ise 10 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı yayını beIN Sports 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Mücadele ayrıca TOD platformundan takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports yayınını, internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İlk 11’ler açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.

Kasımpaşa 11: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI İZLE

Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek. Yayına erişim için ilgili beIN Sports aboneliğinin bulunması gerekiyor. Maçın başlangıç saati 20.00 olarak açıklanırken karşılaşma RAMS Park’ta oynanacak.

İnternet üzerinden canlı yayın izlemek isteyenler için TOD platformu da alternatifler arasında yer alıyor. Kullanıcılar, sahip oldukları abonelik ve erişim koşulları doğrultusunda karşılaşmayı platform üzerinden takip edebilecek. Canlı yayın hizmetlerine erişirken resmi yayıncıların sunduğu seçeneklerin kullanılması gerekiyor.

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını şifresiz izleme araması yapan futbolseverlerin, yayın hakları ile yasal erişim koşullarını dikkate alması önem taşıyor. beIN Sports ücretli yayın hizmeti sunuyor. Yetkisiz yayın yapan internet siteleri ve IPTV servisleri telif hakkı ihlalinin yanı sıra zararlı yazılım, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık gibi riskler de barındırabiliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA SK İSTATİSTİKLERİ, PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 13 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü ve haftaya ikinci sırada girdi. Son olarak Trabzonspor karşısında sahaya çıkan Galatasaray, söz konusu mücadeleyi 0-4 kaybetti.

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki performansı da karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 38 maçta mağlubiyet yaşamadı. Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında alan ekip, bu karşılaşmanın ardından ligde evinde çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Kasımpaşa ise ilk 6 haftayı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamladı. Henüz mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, 10 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Kasımpaşa, Arca Çorum FK ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından ise galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalını kullanabilecek. Yayını izlemek için ilgili kanalın bulunduğu ve abonelik koşullarının karşılandığı bir beIN Sports paketi gerekiyor. Maçın başlama saati 20.00 olduğu için karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenlerin yayın erişimlerini bu saate göre ayarlaması mümkün.

İnternet üzerinden maç izlemek isteyen kullanıcılar ise TOD platformundan yararlanabilecek. Platforma erişim, sunulan paket ve abonelik koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Kullanıcıların güncel yayın ve üyelik seçeneklerini resmi platformlar üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Böylece Galatasaray Kasımpaşa maçını televizyon veya internet bağlantısı üzerinden takip etmek mümkün olabilecek.

MAÇ ÖNCESİ EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fransız futbolcu, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki resmi maçtan men cezası verilen Ugochukwu, bu nedenle Kasımpaşa mücadelesinde görev alamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da cezası sebebiyle karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir resmi maçtan men edilen Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleye teknik direktörünün cezası nedeniyle kulübedeki bu eksiklikle çıkacak.

Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina’nın durumu ise maç günü belli olacak. Söz konusu futbolcular, hafta içindeki antrenmanların bir kısmında yer aldı. Wilfried Singo da bireysel çalışmalara başladı. Bu oyuncuların Kasımpaşa karşısında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili son kararın maç günü verilmesi bekleniyor.