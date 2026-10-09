Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lesley Ugochukwu hakkında verilen disiplin cezaları yeniden gündeme geldi. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın söz konusu kararlara yönelik itirazlarını değerlendirerek iki isim hakkındaki cezaları onadı. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın ligdeki puan durumu, oyuncuların son durumu ve teknik heyette yaşanan gelişmeler de araştırılıyor. Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lesley Ugochukwu'nun aldığı disiplin cezaları TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı ve Okan Buruk Kasımpaşa maçında görev alamayacak. Okan Buruk, Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası aldı. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddederek PFDK kararını onadı. Bu ceza nedeniyle Okan Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçı stadyumda yedek kulübesinde bulunamayacak. Lesley Ugochukwu hakkında verilen disiplin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı. Galatasaray, ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta saat 20.00'de konuk edecek.

OKAN BURUK KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve haftaya ikinci sırada girdi. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Kasımpaşa ise sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Henüz mağlubiyet yaşamayan İstanbul temsilcisi, topladığı 10 puanla haftaya 8. sırada başladı. İki takımın karşılaşması öncesinde Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle görev alamayacak olması da gündeme geldi.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina’nın son durumu ile Wilfried Singo’nun maç kadrosunda yer alıp almayacağı da merak ediliyor. Haftanın antrenmanlarının bir kısmına katılan Osimhen, Günay Güvenç, Sallai ve Lemina’nın yanı sıra bireysel çalışmalara başlayan Singo’nun durumu maç günü belli olacak.

OKAN BURUK NEDEN YOK, NEDEN CEZA ALDI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak ve yedek kulübesinde yer alamayacak. Okan Buruk, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Kurul ayrıca deneyimli teknik adama 100 bin TL para cezası verdi.

Galatasaray, Okan Buruk hakkında verilen cezaya itiraz etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın, teknik sorumlu Okan Buruk’un ve futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu’nun PFDK’nın 29 Eylül 2026 tarihli kararına yönelik başvurusunu değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından Okan Buruk’a verilen cezada sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

Tahkim Kurulu, başvurunun reddine ve PFDK kararının onanmasına oybirliğiyle karar verdi. Böylece Okan Buruk’a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası kesinleşti. Buruk, bu karar nedeniyle Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada takımının başında bulunamayacak.