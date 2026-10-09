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Spor
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:25

Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok

Okan Buruk Kasımpaşa maçında neden yok belli oldu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken maç öncesinde Okan Buruk’un durumu ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalar gündeme geldi. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ligdeki puan mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray’da teknik heyet ve futbolcularla ilgili disiplin kararları da karşılaşma öncesinde takip ediliyor. Okan Buruk neden yok, kaç maç cezalı? Galatasaray’ın ligdeki konumu, Kasımpaşa’nın puan durumu ve kadrodaki eksikler, karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:25

, ’in 7. haftasında ’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü ve futbolcu Lesley Ugochukwu hakkında verilen disiplin cezaları yeniden gündeme geldi. , Galatasaray’ın söz konusu kararlara yönelik itirazlarını değerlendirerek iki isim hakkındaki cezaları onadı. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın ligdeki puan durumu, oyuncuların son durumu ve teknik heyette yaşanan gelişmeler de araştırılıyor. Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Lesley Ugochukwu'nun aldığı disiplin cezaları TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı ve Okan Buruk Kasımpaşa maçında görev alamayacak.
Okan Buruk, Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası aldı.
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddederek PFDK kararını onadı.
Bu ceza nedeniyle Okan Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçı stadyumda yedek kulübesinde bulunamayacak.
Lesley Ugochukwu hakkında verilen disiplin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.
Galatasaray, ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta saat 20.00'de konuk edecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

OKAN BURUK KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve haftaya ikinci sırada girdi. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok

Kasımpaşa ise sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Henüz mağlubiyet yaşamayan İstanbul temsilcisi, topladığı 10 puanla haftaya 8. sırada başladı. İki takımın karşılaşması öncesinde Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle görev alamayacak olması da gündeme geldi.

Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray’da Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina’nın son durumu ile Wilfried Singo’nun maç kadrosunda yer alıp almayacağı da merak ediliyor. Haftanın antrenmanlarının bir kısmına katılan Osimhen, Günay Güvenç, Sallai ve Lemina’nın yanı sıra bireysel çalışmalara başlayan Singo’nun durumu maç günü belli olacak.

OKAN BURUK NEDEN YOK, NEDEN CEZA ALDI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında aldığı ceza nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak ve yedek kulübesinde yer alamayacak. Okan Buruk, Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Kurul ayrıca deneyimli teknik adama 100 bin TL para cezası verdi.

Okan Buruk neden yok, neden ceza aldı? Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray, Okan Buruk hakkında verilen cezaya itiraz etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın, teknik sorumlu Okan Buruk’un ve futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu’nun PFDK’nın 29 Eylül 2026 tarihli kararına yönelik başvurusunu değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından Okan Buruk’a verilen cezada sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

Tahkim Kurulu, başvurunun reddine ve PFDK kararının onanmasına oybirliğiyle karar verdi. Böylece Okan Buruk’a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası kesinleşti. Buruk, bu karar nedeniyle Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada takımının başında bulunamayacak.

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#galatasaray
#okan buruk
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#tff tahkim kurulu
#Spor
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