Galatasaray Konyaspor maç kadrosu! GS muhtemel ilk 11 taraftarın gündeminde

25 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:52

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu müsabakaya kısa süre kala gündeme geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken GS - Konyaspor maçı oynanacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada muhtemel ilk 11 ve kadro bekleniyor.

Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor

Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor

Süper Lig​'de bugün Galatasaray​ ile Konyaspor​ mücadele edecek. Şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken GS maç kadrosu da taraftarın gündemine yerleşti.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün oynanacak olan maç 19.00'da başlayacak. Icardi​ sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giymezken Sara'nın durumu henüz netleşmedi. Barış Alper Yılmaz​, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ise kartı sınırında bulunuyor.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakada ilk 11 henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Jakobs, Abdulkerim, Davinson Sanchez, Kaan, Berkan, Torreira, Mertens, Sallai, Barış Alper, Victor Osimhen

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

25 Ocak Cumartesi 19.00'da başlayacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler beIN Sports 1 üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.