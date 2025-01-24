Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı: Şampiyonluğun favorisi değişti

24 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:41

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı düştü, heyecan iyice arttı. Taraftarların şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminleri de değişti. Areda Survey, son yaptığı araştırmayla taraftarların Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini belirledi. İşte ayrıntılar...

20 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda. Liderin tam 20 puan gerisine düşen Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından erken koptu. Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Areda Survey, Türk halkının Süper Lig'le ilgili şampiyonluk tahminlerini araştırdı. 30 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmaya Türkiye genelinde 4 bin 48 kişi katıldı. Türk halkının yeni favori takımları belli oldu.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ GALATASARAY

Lig başında gerçekleştirilen araştırmada (29 Ağustos-2 Eylül 2024) yalnızca yüzde 19,4’ünün “şampiyon olur” dediği Galatasaray takımı, yeni araştırmada (30 Aralık 2024-01 Ocak 2025) yüzde 67,6 ile ligin favorisi haline geldi.

FENERBAHÇE UMUT VERMİYOR

Lig başında yüzde 37,4 ile ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe ise yeni araştırmada yüzde 10,5’e kadar geriledi. Beşiktaş, lig başında yüzde 36,1 ile favori ikinci takım iken, son araştırmada yüzde 18,1’e düştü. Trabzonspor’u favori bulanların oranı ise yüzde 2,6 olarak araştırmaya yansıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI HALA UMUTLU

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de taraftarların kim şampiyon olur tahminleri.