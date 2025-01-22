Galatasaray-Konyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig 21. hafta maçları başlıyor

22 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:51

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı RAMS Park'ta stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray-Konyaspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatlarını merak ediyor. Karşılaşmanın biletlerinin 23 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Süper Lig​'de namağlup bir şekilde lider olan Galatasaray​, bu hafta Konyaspor​ ile karşı karşıya gelecek.

25 Ocak 2025 Cumartesi​ günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün biletleri 23 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkaracağı tahmin ediliyor.

Galatasaray genel olarak Süper Lig karşılaşmalarının biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.

Kulüp tarafından biletlerin satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR?

Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının maç biletlerinin de ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

Biletlerin satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Galatasaray'ın en son kendi evinde oynadığı Süper Lig karşılaşması Göztepe maçının biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 13.000 TL

Delux: 12.000 TL

Lux: 11.000 TL

Classic: 10.000 TL

Kategori 1: 7.000 TL

Kategori 2: 5.500 TL

Kategori 3: 4.400 TL

Kategori 4: 3.200 TL

Kategori 5: 2.400 TL

Kategori 6: 1.750 TL

Kategori 7: 950 TL

Kategori 8: 850 TL