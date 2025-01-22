Galatasaray-Konyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig 21. hafta maçları başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı RAMS Park'ta stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray-Konyaspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatlarını merak ediyor. Karşılaşmanın biletlerinin 23 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.
Süper Lig'de namağlup bir şekilde lider olan Galatasaray, bu hafta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.
Sarı-kırmızılı kulübün biletleri 23 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkaracağı tahmin ediliyor.
Galatasaray genel olarak Süper Lig karşılaşmalarının biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.
Kulüp tarafından biletlerin satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR?
Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının maç biletlerinin de ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.
Biletlerin satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor.
Galatasaray'ın en son kendi evinde oynadığı Süper Lig karşılaşması Göztepe maçının biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:
- Premium: 13.000 TL
- Delux: 12.000 TL
- Lux: 11.000 TL
- Classic: 10.000 TL
- Kategori 1: 7.000 TL
- Kategori 2: 5.500 TL
- Kategori 3: 4.400 TL
- Kategori 4: 3.200 TL
- Kategori 5: 2.400 TL
- Kategori 6: 1.750 TL
- Kategori 7: 950 TL
- Kategori 8: 850 TL