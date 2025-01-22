Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları

Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ocak 2025 16:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:05
Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler&#039;in yönettiği Galatasaray maçları

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının hakemleri açıklandı. Galatasaray-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in daha önce yönettiği Galatasaray maçları ve karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile Konyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından haftanın hakemleri duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Galatasaray-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları - 1. Resim

GALATASARAY-KOYNASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Konyaspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek görev alacak.

Dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olduğu açıklandı.

Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları - 2. Resim

HALİL UMUT MELER GALATASARAY KARNESİ

Halil Umut Meler kariyeri boyunca Galatasaray'ın 25 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmaların 19'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini rakipleri kazandı ve 4'ü de beraberlik ile sonuçlandı.

Halil Umut Meler, Galatasaray'a bu maçlarda toplam 74 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 penaltı kullandı.

Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları - 3. Resim

HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Halil Umut Meler'in yönettiği son 5 Galatasaray karşılaşmasının skorları ise şöyle:

  • 10.11.2024 | Galatasaray-Sivasspor | 3:2
  • 03.03.2024 | Beşiktaş-Galatasaray | 0:1
  • 21.10.2023 | Galatasaray-Beşiktaş | 2:1
  • 12.08.2023 | Kayserispor-Galatasaray | 0:0
  • 08.05.2023 |Galatasaray-Başakşehir | 1:0

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...