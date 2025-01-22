Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi kim? Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 16:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:05

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının hakemleri açıklandı. Galatasaray-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in daha önce yönettiği Galatasaray maçları ve karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile Konyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından haftanın hakemleri duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Galatasaray-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. GALATASARAY-KOYNASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Konyaspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek görev alacak. Dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olduğu açıklandı. HALİL UMUT MELER GALATASARAY KARNESİ Halil Umut Meler kariyeri boyunca Galatasaray'ın 25 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmaların 19'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini rakipleri kazandı ve 4'ü de beraberlik ile sonuçlandı. Halil Umut Meler, Galatasaray'a bu maçlarda toplam 74 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 penaltı kullandı. HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI Halil Umut Meler'in yönettiği son 5 Galatasaray karşılaşmasının skorları ise şöyle: 10.11.2024 | Galatasaray-Sivasspor | 3:2

03.03.2024 | Beşiktaş-Galatasaray | 0:1

21.10.2023 | Galatasaray-Beşiktaş | 2:1

12.08.2023 | Kayserispor-Galatasaray | 0:0

08.05.2023 |Galatasaray-Başakşehir | 1:0 İlgili Haberler Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi Galatasaray-Konyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig 21. hafta maçları başlıyor Son dakika | Galatasaray'a tarihi çalım! Fenerbahçe Milan Skriniar transferini açıkladı