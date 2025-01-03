Galatasaray Leroy Sane ile anlaştı mı? Alman basını transfer hamlesini duyurdu

03 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:46

Galatasaray ligin ilk yarısını namağlup bitirirken bu performansını sürdürmek ve kadro kalitesini artırmak için sürpriz bir ismin peşine düştü. Alman basını Sarı Kırmızılı ekibin Bayern Münih forması giyen Sane ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Eyüpspor ile görüşmelere başladı!

Galatasaray Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Eyüpspor ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

Süper Lig’de lider olan ve Avrupa’da da iddiasını sürdüren Galatasaray​ transfer​ çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray, Bayern Münih​ ile sözleşöesi bu yaz bitecek olan yıldız oyuncu Leroy Sane'ye kancayı taktı.

GALATASARAY LEROY SANE İLE ANLAŞTI MI?

Alman deviyle henüz yeni sözleşme yenilemeyen ve bonservisi elinde olan Leroy Sane için sarı kırmızılı yönetimin fırsat kolladığı iddia edildi.

Sane'nin Bayern Münih ile sözleşme uzatmak istediği de iddialar arasında.

Öte yandan Galatasaray’ın bu transfer için İngiltere’de rakipleri olduğu belirtiliyor.

LEROY SANE KİMDİR?

Sane'nin geçtiğimiz 5 yıl süresince Bayern Münih'te potansiyelinin tamamını nadiren gerçekleştirebildi.

28 yaşındaki Sane'nin bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Leroy Sane, Bayern Münih’ten yıllık 15 milyon euro ve 5 milyon euro bonus kazanıyor.