Galatasaray maçı hangi kanalda izlenir? Ajax-GS maçının başlamasına saatler kaldı

30 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:56

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri devam ediyor. Galatasaray bugün Ajax karşısında son deplasman maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Ajax-Galasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşma 23:00'da başlayacak.

Galatasaray bugün Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkacak. Temsilcimiz maçtan 3 puan ile ayrılırsa son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

Mağlubiyet veya beraberlik durumlarında ise sarı-kırmızılılar play-off turundan yoluna devam edecek.

AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ile Angel Nevado yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Guillermo Cuadra görev alacak. VAR koltuğunda ise Carlos del Cerro Grande görev alacak.

GS MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün (30 Ocak 2025 Perşembe) oynanacak olan Ajax-GS karşılaşmasını taraftarlar TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı takip edebilecekler.

TRT 1 yayın akışı ise şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V Dikey

V Dikey Sembol Oranı: 30.000

30.000 FEC: 3/4

AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin son maçları kapsamında oynanacak olan Ajax-Galasaray maçı bugün saat 23:00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray ligde 13 puan ile 9. sırada yer alıyor. Ajax ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar bu zamana kadar oynadığı 7 maçın 3'ünde galibiyet, 4'ünde ise beraberlik aldı.

Ajax'ın ise 1 beraberlik ve 3'er tane galibiyet ile mağlubiyeti bulunuyor.