Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel 11’i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bu akşam 21.00'de GS - TS karşılaşması oynanacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği maça az bir süre kala yayınlandığı kanal da merak edildi. Müsabakanın yayıncısı belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray ve Trabzonspor 3 puan almak için sahaya çıkacak.
21.00'de başlayacak olan müsabaka muhtemel ilk 11'ler netleşti.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de bu akşam TS - GS maçı oynanacak. RAMS Park'a binlerce taraftar akın ederken televizyon ekranlarından da canlı olarak izlenecek.
Müsabaka 21.00'de başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.
GS - TS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Ligde 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip galip olmayı hedefliyor.
Bordo-mavili ekip ise ligde 16 puanla ilerlerken 3 puanı almak için ter dökecek. Dev karşılaşma Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından izlenebilecek.
BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?
16 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'de GS, Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç takvimine göre bugün sarı kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkacak.
Mücadelenin muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.