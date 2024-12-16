Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel 11’i belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:33

Trendyol Süper Lig'de bu akşam 21.00'de GS - TS karşılaşması oynanacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği maça az bir süre kala yayınlandığı kanal da merak edildi. Müsabakanın yayıncısı belli oldu.