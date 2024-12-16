Osimhen ve Barış Alper Yılmaz Trabzonspor maçında oynayacak mı? Takımda eksik olan isimler belli oldu

16 Aralık 2024 10:55 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:04

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala Galatasaray'da eksik olan oyuncular merak edildi. Sakatlanan Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ise taraftarın gündeminde.

Süper Lig'de oynanan Sivasspor​ deplasmanında sakatlık​ yaşayan Barış Alper Yılmaz​ ve Osimhen​'in MR raporları geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

Yılmaz, Rey Manaj ile mücadele sonrasında sakatlanırken yaklaşık 3 hafta forma giymeyeceği tahmin edilmişti.

OSİMHEN TRABZONSPOR​ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'de Sivasspor karşılaşması sonrasında sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak olacağı tahmin edilen futbolcunun bu akşam oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Sakatlığında tedavi olumlu yönde ilerlerken Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu akşam takımının yanında olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU AKŞAM OYNAYACAK MI, KAÇ MAÇ YOK?

Sivasspor - GS maçında rakip oyuncu tarafından aldığı müdahale sonrası sakatlanan Yılmaz'ın MR raporu yayınlanmıştı.

Tahminlere göre Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor. Bu nedenle Trabzonspor maçında forma giymeyeceği tahmin ediliyor. İyileşme durumu iyiye giden oyuncunun riske edilmek istenmediğini biliniyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER YOK?

Bu akşam oynanacak olan TS - GS maçında Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Icardi forma giymeyecek. Metehan Baltacı kart cezasından dolayı sahada yer alamayacak.

Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in oynayıp oynamaması ise Okan Buruk'a bağlı olacak.

Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ise kart sınırında bulunuyor. Kart almaları halinde Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.