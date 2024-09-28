Galatasaray maçı henüz bitmedi, golleri Osimhen ve Icardi attı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 20:32 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:35

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaştı. 7. haftada oynanan müsabaka heyecanla takip edilirken Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç araştırılıyor. Mücadele henüz sonlanmadı.

28 Eylül Cumartesi günü oynanan GS - Kasımpaşa​ maçını stadyumda binlerce taraftar izliyor. Heyecanlı karşılaşmada mücadele devam ederken golleri kimin attığı merak edildi. GALATASARAY​ MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ? Süper Lig​'de 7. hafta oynanan GS - Kasımpaşa maçı henüz bitmedi. 20 ve 28. dakikalarda Osimhen'in 34. dakikada da Icardi'nin golü ile sarı kırmızılı takım önde ilerliyor. GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI? Müsabaka henüz sonlanmazken ilk yarıda Osimhen 20 ve 28. dakikalarda ağları havalandırdı. Icardi ise 34. dakikada sarı kırmızılı ekibin 3. golünü attı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Mamadou Fall attı. İlgili Haberler Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı! Golleri peş peşe attı