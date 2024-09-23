Galatasaray-PAOK maçının hakemi Alejandro Hernandez'in istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Eylül 2024 12:33 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:37

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçları kapsamında Galatasaray ile PAOK karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından Galatasaray-PAOK maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı yönetecek İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in Galatasaray istatistikleri merak edildi.

Galatasaray​ ile PAOK​, UEFA Avrupa Ligi​ karşılaşmaları kapsamında 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00'da RAMS Park​'ta karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala UEFA tarafından hakemin kim olacağı açıklandı. GALATASARAY-PAOK MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-PAOK maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıkları Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Jose Luis Munuera'nın 4. hakem olarak görev alacağı maçta VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadra oturacak. HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ 41 yaşındaki deneyimli hakem Alejandro Hernandez kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece 2 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların ilki 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri kapsamında oynadığı PSV Eindhoven karşılaşması oldu. Karşılaşmadan Galatasaray 5-1 mağlup ayrılırken 2 sarı kart gördü. PSV Eindhoven ise karşılaşmada hiç kart almadı. İkinci olarak ise 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Sparta Prag maçını yönetti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 yenerken 2 sarı 1 kırmızı kart aldı. Sparta Prag'a ise hakem Alejandro Hernandez 4 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi. İlgili Haberler Galatasaray-PAOK maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor Muslera Galatasaray-PAOK maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak