Muslera Galatasaray-PAOK maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak

23 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:40

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında 25 Eylül 2024 tarihinde Galatasaray ile PAOK karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağı, kadroda neden yok sorusu gündem oldu.

Galatasaray ile PAOK, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

MUSLERA GALATASARAY-PAOK MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Devlet Ligi'nde Young Boys ile Galatasaray play-off mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmanın rövanş maçında sarı-kırmızılıların file bekçisi Muslera rakip takım oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart aldı.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Muslera yaptığı hareket nedeniyle 3 maç men cezasına çarptırıldı.

Bu sebepten dolayı Galatasaray'ın PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında 38 yaşındaki kale bekçisi forma giyemeyecek.

GALATASARAY-PAOK MAÇINDA KALECİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda bulunan Günay Güvenç'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında forma giymesi bekleniyor.

Ancak kadroda bulunan Batuhan Şen ve Atakan Ordu'nun da forma giyme ihtimali bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.