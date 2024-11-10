Galatasaray-Samsunspor maçında Icardi'nin neden oynamadığı gündem oldu! Kaç maç yok?

10 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:58

Trendyol Süper Lig'in birincisi Galatasaray bugün kendi evinde ikinci sırada yer alan Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Icardi'nin Galatasaray-Samsunspor maçında neden oynamadığı merak edildi. Icardi sakatlandığı için karşılaşmada oynamıyor. Sakatlık durumu ve kaç maç olmayacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında bugün saat 16.00'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Samsunspor maçında Icardi'nin neden oynamadığı ve sakatlık durumu araştırılıyor.

ICARDİ GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Galatasaray geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi.

3-2 karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Icardi, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Icardi'nin çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi.

Bu sebepten dolayı da Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında Icardi forma giymeyecek.

ICARDİ SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından tarafından Icardi'nin sakatlık durumu ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir.

Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."

Icardi'nin sakatlığının 7 ila 9 arasında sürmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı tahmin ediliyor.