Galatasaray-Samsunspor maçının hakeminin kim olacağı netleşti! Halil Umut Meler istatistikleri

07 Kasım 2024 09:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:22

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray ile Samsunspor, Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala TFF tarafından hakemin kim olacağı açıklandı. Açıklanan bilgilere göre Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek. Halil Umut Meler'in Galatasaray istatistikleri gündem oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar 10 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının hakeminin kim olacağını merak etmeye başladı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmada İbrahim Bozbey, Anıl Usta ise yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

HALİL UMUT MELER GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Halil Umut Meler bu sezon Samsunspor maçıyla ilk defa bir Galatasaray karşılaşması yönetecek.

Deneyimli hakem geçtiğimiz sezon ise 3 Galatasaray karşılaşması yönetti.

Bu karşılaşmaların 2'sinde sarı-kırmızılılar sahadan galibiyet ile ayrılırken birinde ise berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 5 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullanırken rakipleri ise 10 sarı, 2 kırmızı kart gördü.