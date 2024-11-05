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Galatasaray-Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 10 Kasım'da oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:33
Galatasaray-Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 10 Kasım&#039;da oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Galatasaray-Samsunspor karşılaşması oynanacak. Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Biletlerin 8 Kasım'da satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig'de bu hafta 28 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray ile 25 puanla ikinci sırada bulunan Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Liderlik mücadelesinde sarı-kırmızılıların güncel olarak en büyük rakibi olan  Samsunspor karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Galatasaray-Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 10 Kasım'da oynanacak - 1. Resim

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 12. haftası kapsamında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Karşılaşmaların biletlerinin sarı-kırmızılıların 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı oynayacağı Tottenham maçından sonra satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Galatasaray-Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Karşılaşma 10 Kasım'da oynanacak - 2. Resim

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da kulüp tarafından henüz açıklanmadı.

Biletlerin fiyatının ilerleyen günlerde yapılacak olan satış duyurusuyla birlikte açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda kendi evinde oynadığı Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının biletleri ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 13.000 TL
  • Delux: 12.000 TL
  • Lux: 11.000 TL
  • Classic: 10.000 TL
  • Kategori 1: 7.000 TL
  • Kategori 2: 5.500 TL
  • Kategori 3: 4.400 TL
  • Kategori 4: 3.200 TL
  • Kategori 5: 2.400 TL
  • Kategori 6: 1.750 TL
  • Kategori 7: 950 TL
  • Kategori 8: 850 TL

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray-Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması

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Kaynak: TGRT HABER

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