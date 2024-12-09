Galatasaray - Sivasspor maçının hakemi Turgut Doman'a ceza verildi mi? Barış Alper Yılmaz sonrası gündeme geldi

09 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:07

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında yaşanan sakatlık sonrası futbol camiası ayağa kalktı. Turgut Doman'ın pozisyona herhangi bir tepkisi olmaması sebebiyle ceza alıp almayacağı da merak konusu oldu.

Rey Manaj​'ın Barış Alper Yılmaz​'a yaptığı ağır müdahalesi sonrasında ortalık karıştı. Yılmaz aldığı darbe sonrasında yerde kıvranırken maçın hakemi Turgut Doman​'ın herhangi bir yaptırımı olmaması ise taraftarın tepkisini çekti.

Yaşananlar sonrasında Turgut Doman'ın ceza alıp almayacağı da gündeme geldi.

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Turgut Doman'ın son yaşanan olaydan sonra hakemliğini bitirme kararı aldığı iddia edilirken şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle oldu:

"Bugün oynanan Sivasspor - Galatasaray​ karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübünün ve A Milli Takımı'nın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

Rey Manaj, olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaşananlarla ilgili açılama yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim.

Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti, görmedi. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise maç sonrası konuyla ilişkin şu sözleri söyledi:

"Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi."