Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 22:54
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Rey Manaj'ın kasti faul yaptığı Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamada bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor deplasmanında 3-2'lik skorla zafer kazanan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, maçın son dakikalarında sakatlık geçirmişti.
Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Takım arkadaşlarıyla birlikte sevincinin resmini yayınlayan Barış Alper Yılmaz paylaşımına, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" notunu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com