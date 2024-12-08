Tgrt Haber
Haberler>Spor>Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 22:54
Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Rey Manaj'ın kasti faul yaptığı Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor deplasmanında 3-2'lik skorla zafer kazanan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, maçın son dakikalarında sakatlık geçirmişti.

Galatasarayda Barış Alper Yılmazdan paylaşım

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Takım arkadaşlarıyla birlikte sevincinin resmini yayınlayan Barış Alper Yılmaz paylaşımına, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" notunu düştü.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...