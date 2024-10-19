Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un oynadığı takımlar

19 Ekim 2024 20:17 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 20:26

Geçen sezon Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu sezonda da şampiyonluk yarışında adından söz ettiriyor. Süper Lig'de bugün GS ile Antalyaspor karşılaşıyor. Okan Buruk'un Beşiktaş'ta oynayıp oynamadığı da merak konusu oldu.

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Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Son zamanlarda gündem olan teknik direktörlerden biri olan Okan Buruk​ bugün Antalyaspor​ karşılaşmasında takımının başında yer aldı.

Heyecanla takip edilen müsabaka esnasında hangi takımlarda oynadığı da gündeme geldi.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ​'TA OYNADI MI?

Buruk, Galatasaray​ altyapısında futbola başladı. 10 sene forma giymesinin ardından sırasıyla Inter, Beşiktaş, Galatasaray (2. kez) ve İstanbul BB takımlarında forma giydi.

56 kez milli takım müsabakasında yer alan isim Türkiye'de 7 Süper Lig, 6 Türkiye kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Avrupa'da ise Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandı.

Teknik direktör olarak Akhisar Belediyespor ile bir Türkiye kupası, ardından Başakşehir FK ile bir Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray ile ise en uzun galibiyet serisi, en uzun iç saha galibiyet serisi, en fazla puan toplayan takım ve en yüksek puan ortalaması rekorlarını kırdı.

2004 - 2005 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Buruk 2005 - 2006 Türkiye Kupasını kazanan ekip arasında yer aldı.

OKAN BURUK EVLİ Mİ?

3 Temmuz 2007 yılında Nihan Akkuş ile evlenen çiftin Ali Yiğit adında oğlu bulunuyor.

2011 senesinde Çırağan Caddesi'nde trafik kazası geçiren çift 16 Şubat 2024 senesinde boşandılar.