Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

18 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:37

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştirilen isim Elias Jelert olmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası yıldız oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray​ geride kalan sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da önemli bir başarı hedeflerken kadrosuna bu doğrultuda pek çok oyuncuyu transfer etti.

Cimbom'da büyük umutlarla kadroya katılan oyunculardan birisi de Elias Jelert​ oldu. Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi. Performansıyla teknik direktör Okan Buruk​'u hayal kırıklığına uğratan oyuncu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER LİSTESİNDE 5. SIRADAYMIŞ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan​'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.

İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödemişti.

Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek.