Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:37
Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda geldiği günden bu yana gösterdiği performansla eleştirilen isim Elias Jelert olmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası yıldız oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray​ geride kalan sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da önemli bir başarı hedeflerken kadrosuna bu doğrultuda pek çok oyuncuyu transfer etti.

Galatasraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! - 1. Resim

Cimbom'da büyük umutlarla kadroya katılan oyunculardan birisi de Elias Jelert​ oldu. Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi. Performansıyla teknik direktör Okan Buruk​'u hayal kırıklığına uğratan oyuncu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

Galatasraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! - 2. Resim

TRANSFER LİSTESİNDE 5. SIRADAYMIŞ

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan​'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.

Galatasraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! - 3. Resim

İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödemişti.

Galatasraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! - 4. Resim

Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek.

Galatasraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
galatasarayokan burukelias jelertkaan ayhan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...