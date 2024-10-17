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Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talip!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 13:42 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:52
Galatasaray&#039;da Victor Nelsson&#039;a dev talip!

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi öncesi çalışmalar da başladı. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, yıldız futbolcu Victor Nelsson için dev kulüpler devreye girdi. İtalya'da ve İspanya'dan takımlar Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi öncesi çalışmalar da başladı. 

Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talip! - 1. Resim

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibe aldı. Danimarka Milli Takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelsson'u tribünde izleyen İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talip! - 2. Resim

 

BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR

Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talip! - 3. Resim

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray'ın Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. (Takvim)

Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talip! - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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