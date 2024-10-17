Galatasaray yeni Zidane'ı alıyor! Transferde büyük sürpriz...

17 Ekim 2024 20:44 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:58

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılar, yeni Zidane'ı transfer etmek için düğmeye bastı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Süper Lig​'de lider konumda bulanan Galatasaray​'ın scoutları dünyanın her yerinde genç yetenekleri yakından izliyor. Bolivya​'da devam eden CONMEBOL 15 Yaş Altı Futbol Şampiyonası da sarı-kırmızılıların scoutlarının yakın takibi altında.

Yeni Asır'ın haberine göre, geleceğin potansiyel yıldızlarını izleyen ve not eden kurmayların şu ana kadar üzerinde sıklıkla durduğu isim Şili'nin 4 gollü yıldızı Zidane Yanez oldu. İlk tur maçları sonunda kaydettiği 4 golle gol krallığında zirvede bulunan 2008 doğumlu yıldız adayı halihazırda ABD Ligi takımlarından New York FC'nin kadrosunda yer alıyor.

Aynı zamanda İngiliz devi Manchester City'nin de sahibi olan City Group'un bir parçası olan New York'un oyuncusu Zidane Yanez, aynı zamanda Fransızların efsane yıldızı Zinedine Zidane ile aynı ismi taşıdığı için de dikkat çekiyor. 16 yaşındaki futbolcu, ABD ve Porto Riko'nun alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen sonunda Şili'yi temsil etmeye karar verdi.

Şili U-15 Milli Takımı'nın karşılaşmalarını yakından takip eden Galatasaray scout ekibinin, duruma göre Bolivya'da oynanacak finale bir gözlemci göndermesinin de gündemde olduğu öğrenildi. Zidane Yanez'in MLS ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Şilili futbolcunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.