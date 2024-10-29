Galatasaray-Tottenham maç biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor

29 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:54

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü karşılaşmaları kapsamında Galatasaray-Tottenham maçı oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler Galatasaray-Tottenham maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil eden temsilcilerimizden Galatasaray​, 7 puanla beşinci sırada yer alıyor.

İki galibiyet ve bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar dördüncü hafta karşılaşmalarında Tottenham​ ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Tottenham karşılaşmasını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Galatasaray-Tottenham karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak genel olarak Avrupa maçlarının biletleri maç tarihinden 4-5 gün önce satışa çıkıyor.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇ BİLET FİYATLARI​ BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Sarı-kırmızılılar tarafından biletlerin fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kulübün bilet satış duyurusunun ardından fiyatları da açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'ın bir önceki Avrupa maçı olan Elfsborg maçının biletleri şöyle olmuştu: