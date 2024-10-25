Türkiye'nin UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım! Lider değişebilir

25 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:53

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları 24 Ekim Perşembe günü tamamlandı. Maçların ardından UEFA Ülke puanına en çok katkı yapan takım gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi​'nin üçüncü, UEFA Konferans Ligi'nin ise ikinci hafta maçları sona erdi.

Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray​ kendi evinde Elfsborg'u, Beşiktaş​ ise deplasmanda Lyon'u yendi.

Fenerbahçe​, İngiliz ekibi Manchester United ile berabere kalırken Başakşehir​ ise Celje'ye deplasmanda mağlup oldu.

Maçların sona ermesinin ardından UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TAKIM

Türkiye'nin UEFA ülke puanına en çok katkıyı 11.9 puan ile Fenerbahçe yaptı.

Sarı-lacivertlilerin hemen arkasından ise Galatasaray 9.175 puan katkısı ile ikinci sırada yer alıyor.

UEFA ülke puanına katkı yapan bütün takımlar ise şöyle:

Fenerbahçe - 11.9 Galatasaray - 9.175 Başakşehir - 5.7 Beşiktaş - 4.05 Sivasspor - 3.5 Trabzonspor - 2.5 Adana Demirspor - 0.875 Konyaspor - 0.5 Alanyaspor - 0.1

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, son oynana karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanında 38 bin 300'e yükseldi.

38 bin 300 puan ile Türkiye, 40 bin 650 puan olan Çekya'nın hemen arkasından 10. sırada yer alıyor.