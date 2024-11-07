Galatasaray-Tottenham maç kadrosu gündem oldu! Muhtemel 11'ler

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:28

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında bugün Galatasaray, Tottenham'ı konuk edecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray-Tottenham maçının kadrosu merak ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmada Icardi ve Osimhen'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bugün İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Galatasaray-Tottenham maç kadrosu ve muhtemel 11'leri gündem oldu. GALATASARAY-TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER Sarı-kırmızılılarda İsmail Jakobs ve Roland Sallai, UEFA isim listesinde yer almadıkları için karşılaşmada forma giyemeyecek. Young Boys karşılaşmasında yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan file bekçisi Muslera ise Tottenham karşılaşması ile kadroya geri dönüş gerçekleştirecek. Tottenham'da ise 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Cristian Romero, Micky van de Ven, Wilson Odobert ve Richarlison sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Djed Spence'in durumu ise belirsizliğini korurken karşılaşmada Heung-min Son görev alacak. Galatasaray-Tottenham maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert; Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen. Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke. GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Galatasaray-Tottenham karşılaşması bugün saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.