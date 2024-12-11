Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyor

11 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:21

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 16 Aralık günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarlar ise maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor.

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Süper Lig​'in 16. haftasında oynanacak olan GS - Trabzonspor​ müsabakasına kısa süre kala maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih ve fiyatları de taraftarın gündemine yerleşti.

Trendyol Süper Lig'de 16 Aralık günü oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkarılmasını bekliyor.

GALATASARAY​ - TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Süper Lig'de 16 Aralık akşamı oynanacak olan GS - TS karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Biletler genellikle maçtan 2-3 gün önce satışa çıkıyor. Buna göre maç biletlerinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Müsabaka 16 Aralık günü 21.00'de başlayacak ve Rams Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan GS - TS derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Müsabakanın biletlerinin satışa çıkmasının ardından fiyatlar da netleşecek.

Kulüplerden gelecek olan açıklama sonrasında bilet fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.