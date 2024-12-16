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Galatasaray- Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:20
Galatasaray- Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak&#039;ın yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçına kısa süre kala karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Onur Özütoprak bu akşamki maçta VAR koltuğunda oturacak. Yönettiği maçlar ve istatistikleri ise merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig​'de 16 Aralık akşamı GS - TS maçı oynanacak. Maçın hakemi belli olurken VAR​ koltuğunda kimin olacağı da duyuruldu.

Onur Özütoprak'ın istatistikleri ve yönettiği Galatasaray maçları araştırıldı.

GALATASARAY TRABZONSPOR (GS-TS) VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Bu akşam oynanacak olan dev mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam olurken yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta üstlenecek.

AVAR hakemi ise Deniz Caner Özaral olacak.

Galatasaray- Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın yönettiği maçlar taraftarın gündeminde - 1. Resim

ONUR ÖZÜTOPRAK İSTATİSTİKLERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Özütoprak'ın 2024-25 sezonunda VAR koltuğundaki istatistikleri şöyle:

UEFA Konferans Ligi'nde 3 maç yönetirken 12 sarı kart verdi.

UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde 2 karşılaşmaya çıkarken 7 kez sarı kart çıkardı.

Süper Lig'de 13 maç yönetirken toplamda 60 sarı kart, 3 sarıdan kırmızıya kart çıktı.

1.Lig'de ise 5 maçta 22 sarı kart, 1 sarıdan kırmızıya kart çıkardı.

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Kaynak: TGRT Haber
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