Galatasaray- Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:20

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçına kısa süre kala karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Onur Özütoprak bu akşamki maçta VAR koltuğunda oturacak. Yönettiği maçlar ve istatistikleri ise merak konusu oldu.