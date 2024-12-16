Galatasaray ve Trabzonspor’un daha önce oynadığı maçlar ve sonuçları! 138. kez karşılaşacak

16 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:38

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16 Aralık akşamı Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise iki takımın daha önce karşılaştığı maçları ve skorlarını araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de bu akşam GS - TS maçı oynanacak. RAMS Park'ta 21.00'de başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala hangi takımın daha fazla galibiyet aldığı gündeme geldi.

GALATSARAY - TRABZONSPOR​ DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR VE SONUÇLARI

Bordo mavili ekibin Süper Lig'de yükseldiği 1974-1975 sezonundan itibaren başlayan mücadele devam ediyor. Resmi ve özel maçlarda 137 kez karşılaşma yaşandı. GS 62 tanesini kazanırken Trabzonspor 44 tanesinden galip olarak ayrıldı. 31 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Süper Lig'de ise iki takım 103. kez mücadele edecek. 102 müsabakanın 45 tanesini GS, 32 tanesini TS kazandı. 25 maç ise beraberlik ile sonlandı.

GS - TS OYNADIĞI SON 10 MAÇIN SKORU

İki takım arasında geçen son 10 karşılaşmanın galibi ve tarihi şöyle:

21 Ocak 2024 | Trabzonspor 1:5 Galatasaray

19 Ağustos 2023 | Galatasaray 2:0 Trabzonspor

5 Şubat 2023 | Galatasaray 2:1 Trabzonspor

28 Ağustos 2022 | Trabzonspor 0:0 Galatasaray

23 Ocak 2022 | Galatasaray 1:2 Trabzonspor

12 Eylül 2021 | Trabzonspor 2:2 Galatasaray

21 Nisan 2021 | Galatasaray 1:1 Trabzonspor

26 Aralık 2020 | Trabzonspor 0:2 Galatasaray

5 Temmuz 2020 | Galatasaray 1:3 Trabzonspor

1 Aralık 2019 | Trabzonspor 1:1 Galatasaray

GALATASARAY - TRABZONSPOR FARKLI MAÇ SONUÇLARI

İki takım arasındaki en farklı galibiyet 21 Ocak 2024 tarihinde oynanan maç oldu. Müsabaka 5-1'lik skorla sona ererken 26 Mayıs 2001 yılında da 4-0'lık skorla sona ermişti.

Trabzonspor, 1 Eylül 2018 tarihinde rabini 4-0 yenmişti. 15 Kasım 1998 tarihinde Trabzonspor'un 5-3 kazandığı maç iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kaydedildi.

GS - TS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan müsabaka 21.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.