Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

27 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:13

Galatasaray Young Boys'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! Muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Young Boys'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! Muhtemel rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray ile Young Boys bugün Devler Ligi Play-off turunun rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

İlk maçta sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Bugün Galatasaray'ın kazanmak için en az 1 farkla galibiyet alması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçlar kapsamında 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan Galatasaray-Young Boys karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1'in güncel frekans bilgileri şöyle:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bugün oynanacak olan Young Boys karşılaşmasını en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara ve penaltılara gidecek.

Karşılaşma berabere sonuçlanırsa Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.