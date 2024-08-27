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Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:13
Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunun rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys bugün karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Young Boys maçının hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray ile Young Boys bugün Devler Ligi Play-off turunun rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

İlk maçta sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Bugün Galatasaray'ın kazanmak için en az 1 farkla galibiyet alması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçlar kapsamında 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan Galatasaray-Young Boys karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1'in güncel frekans bilgileri şöyle:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bugün oynanacak olan Young Boys karşılaşmasını en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara ve penaltılara gidecek.

Karşılaşma berabere sonuçlanırsa Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

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Kaynak: TGRT HABER
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