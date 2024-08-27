Galatasaray Young Boys maçının şifresiz olarak hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunun rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys bugün karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Young Boys maçının hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray ile Young Boys bugün Devler Ligi Play-off turunun rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
İlk maçta sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Bugün Galatasaray'ın kazanmak için en az 1 farkla galibiyet alması gerekiyor.
Taraftarlar tarafından Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçlar kapsamında 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan Galatasaray-Young Boys karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1'in güncel frekans bilgileri şöyle:
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?
Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için bugün oynanacak olan Young Boys karşılaşmasını en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.
1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara ve penaltılara gidecek.
Karşılaşma berabere sonuçlanırsa Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.