Galatasaray Young Boys'u yenerse UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak

05 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:54

Son dakika | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılı ekibin kaç ön eleme oynayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için tek maç oynaması yeterli olacak.

Sarı-kırmızılılar play-off turunda Young Boys'u yenerse Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS'U YENERSE GRUPLARA KALACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni yapılan değişiklik ile birlikte grup sisteminden lig formatına geçildi.

Artık takımlar 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak.

36 takımın yer alacağı lig aşamasına Galatasaray'ın katılması için play-off turunda Young Boys'u yenmesi yeterli olacak.