Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Armand Lauriente geçen sezon 5 gol 6 asist yaptı

26 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:41

Galatasaray Young Boys maçında Sanchez sakatlığı, Abdülkerim cezalı olduğu için oynamayacak

Galatasaray Young Boys maçında Sanchez sakatlığı, Abdülkerim cezalı olduğu için oynamayacak

2024-2025 Trendyol Süper Lig'in başlamasının ardından son şampiyon Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar daha önce Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için transfer çalışmalarına başladı.

Taraftarlar tarafından Armand Lauriente kimdir, kaç yaşında, nereli ve istatistikleri gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY'A TRASNFER OLACAĞI İDDİA EDİLEN Armand LAURİENTE KİMDİR?

Armand Lauriente, 4 Aralık 1998 yılında Fransa'nın Gonesse bölgesinde dünyaya geldi.

1,77 boyundaki kanat oyuncusu kariyerine ilk olarak 23 Temmuz 2018 tarihinde Rennes'te başladı.

Fransız oyuncunun günümüzde forma giydiği Sassuolo ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncel değerinin ise 10 milyon Euro olduğu genç futbolcu en yüksek piyasa değerine 2023 yılında 18 milyon Euro ile ulaştı.

ArmandD LAURİENTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Armand Lauriente kariyeri boyunca Rennes, US Orleans, Lorient, ve Sassuolo takımlarında oynadı.

ArmandD LAURİENTE İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki genç futbolcu 2023-2024 sezonunda Sassuolo ile çıktığı 40 karşılaşmada 5 gol 6 asist yaptı.

Sezon boyunca 3 bin 78 dakika süre bulan Armand Laurente, sadece 5 sarı kart gördü.