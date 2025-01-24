Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:42

Futbolseverler tarafından Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda en çok forma giyen futbolcu sıralaması değişmek üzere. Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Muslera, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyerse birinci sıraya yükselecek.