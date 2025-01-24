Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor
Futbolseverler tarafından Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda en çok forma giyen futbolcu sıralaması değişmek üzere. Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Muslera, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyerse birinci sıraya yükselecek.
Süper Lig'in 2024-2025 sezonu kapsamında Galatasaray, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Fernando Muslera'nın forma giymesi durumunda sarı-kırmızılıların tarihi boyunca Süper Lig'de en çok oynayan futbolcu olacak.
Taraftarlar tarafından Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcuların listesi merak ediliyor.
GALATASARAY'DA EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCULAR
Galatasaray'ın tarihi boyunca en çok forma giyen futbolcusu Bülent Korkmaz oldu.
Stoper pozisyonunda görev alan efsane futbolcu Bülent Korkmaz sarı-kırmızılılar ile 589 maça çıkarak toplam 18 gol attı ve 19 asist yaptı. Süper Lig'de ise Bülent Korkmaz 428 maçta forma giydi.
Muslera yarın oynanacak olan Konyaspor maçında görev alırsa, Bülent Korkmaz'ın Süper Lig rekorunu geçecek. Ancak bütün kulvarlardaki rekor hala Bülent Korkmaz'da olacak.
Sarı-kırmızılıların tarihi boyunca en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanı ise Muslera'da bulunuyor.
Galatasaray'da bütün kulvarlarda en fazla forma giyen futbolcuların listesi ise şöyle:
- Bülent Korkmaz - 589 Maç
- Fernando Muslera - 534 Maç
- Sabri Sarıoğlu - 479 Maç
- Ergün Penbe - 428 Maç
- Turgay Kerimoğlu - 389 Maç
- Hasan Şaş - 354 Maç
- Suat Kaya - 348 Maç
- Hakan Balta - 334 Maç
- Selçuk İnan - 331 Maç
- Ayhan Akman - 328 Maç