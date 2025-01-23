Fernando Muslera'nın gözyaşları! Islıklı protesto sonrası hüngür hüngür ağladı

23 Ocak 2025 10:58 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:37

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Dinamo Kiev maçında taraftarlar tarafından ıslıklanan kaptan Fernando Muslera büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasında gözyaşlarına boğulan Uruguaylı kalecinin ilk sözleri ortaya çıktı.

Galatasaray salı akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Dinamo Kiev ile yenişemedi. Sarı kırmızılılar 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran olay ise Fernando Muslera'nın ıslıklanması oldu. Maçın son bölümlerinde tribünlerin bir kısmı, tecrübeli kaleciyi performansından ötürü protesto etti.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sarı kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerinde ilk kez ıslıklanan Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

'BİTTİ' İŞARETİ YAPTI

Teknik direktör Okan Buruk’un moral vermek istemesine eliyle “Bitti” anlamına gelen işaret yapan Muslera’nın ağzını bıçak açmadı.

YÖNETİM VE ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetici İbrahim Hatipoğlu maçın ardından tecrübeli oyuncuyla konuşup moral vermeye çalıştı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Muslera, soyunma odasında gözyaşlarına engel olamayıp uzun süre ağladı.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Sarı-Kırmızılı kulübün 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve sezon sonu Sarı-Kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanan Muslera’nın taraftar tepkisini bir türlü kabullenemediği ve “Ben bunları hak etmedim” dediği öğrenildi.