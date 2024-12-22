Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart sınırında olan oyuncular! Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ceza alabilir

22 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:18

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray, Kayserispor karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcular merak ediliyor. Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakçı sarı kart sınırında yer alıyor. Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşebilirler.

Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı

Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı

Kayserispor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Mehmet Türkmen'in daha önce yönettiği karşılaşmaların istatistikleri

Kayserispor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Mehmet Türkmen'in daha önce yönettiği karşılaşmaların istatistikleri

Galatasaray'da Kayserispor karşılaşması öncesinde tehlike canları çalmaya başladı.

Sarı-kırmızılıların ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Kayserispor karşılaşmasında bu üç oyuncu sarı kart görürse, 5 Ocak Pazar günü oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'da sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.

Kayserispor karşılaşmasında bu üç oyuncudan herhangi birinin sarı kart alması durumunda 5 Ocak Pazar günü oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Kayserispor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncudan herhangi biri maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Göztepe karşılaşmasında oynamayacak.

Kayserispor maçında ise sarı kart cezası bulunan Roland Sallai'nin forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Galatasaray maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.