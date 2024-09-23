Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:25

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı kırmızılı ekip Yunanistan ekibi olan PAOK ile karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın maçı ne zaman, kiminle merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig​'de Galatasaray​ ile Fenerbahçe​ karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla galip olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının tarihi de futbolseverlerin gündemine geldi. Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadelesini sürdürüyor. GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sarı kırmızılı ekibin PAOK​ ile mücadelesi 25 Eylül Çarşamba günü 22.00'da oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Galatasaray'ın maç takvimi şöyle: 25 Eylül Galatasaray - PAOK 3 Ekim RFS - Galatasaray 23 Ekim Galatasaray - Elfsborg 7 Kasım Galatasaray - Tottenham 29 Kasım Alkmaar - Galatasaray 12 Aralık Malmö - Galatasaray 21 Ocak Galatasaray - D.Kiev 30 Ocak Ajax - Galatasaray GS - PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK? 25 Eylül günü oynanacak olan karşılaşma Rams Park’ta başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Rams Park'ta biletleri satın alarak izleyebilecek. Karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez olurken yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. 4. hakem ise Jose Luis Munuera oldu. İlgili Haberler Muslera Galatasaray-PAOK maçında cezalı olması nedeniyle oynamayacak Galatasaray-PAOK maçının hakemi Alejandro Hernandez'in istatistikleri