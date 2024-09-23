Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde sarı kırmızılı ekip Yunanistan ekibi olan PAOK ile karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın maçı ne zaman, kiminle merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla galip olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının tarihi de futbolseverlerin gündemine geldi.
Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadelesini sürdürüyor.
GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarı kırmızılı ekibin PAOK ile mücadelesi 25 Eylül Çarşamba günü 22.00'da oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Galatasaray'ın maç takvimi şöyle:
25 Eylül
Galatasaray - PAOK
3 Ekim
RFS - Galatasaray
23 Ekim
Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım
Galatasaray - Tottenham
29 Kasım
Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık
Malmö - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak
Ajax - Galatasaray
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25 Eylül günü oynanacak olan karşılaşma Rams Park’ta başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Rams Park'ta biletleri satın alarak izleyebilecek.
Karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez olurken yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
4. hakem ise Jose Luis Munuera oldu.