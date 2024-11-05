Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? UEFA maç programı belli oldu

05 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:43

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi maç takvimi de gündeme geldi. Rakibi Tottenham olurken maçın oynanacağı tarih de netleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe ülkemizi temsil ediyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken ligde 4. haftanın takvimi de belli oldu.

Galatasaray, Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları başlıyor. Tottenham ile olan karşılaşma 7 Kasım Perşembe akşamı oynanacak.

Müsabaka 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek. Binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI 5 KASIM?

5 Kasım Salı günü maç takvimine göre Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa maçı 7 Kasım günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın maçı 6 Kasım olurken GS ve Fenerbahçe maçları 7 Kasım akşamında gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Az Alkmaar ile karşılaşırken Beşiktaş Malmö ile sahaya çıkacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

Ligde sarı kırmızılı ekibin takvimi şöyle:

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

Ligde 5. maçlar 28 Kasım, 6. maçlar 12 Aralık, 7. maçlar 23 Ocak ve 8. maçlar 30 Ocak tarihinde oynanacak. 13 ve 20 Şubat tarihlerinde play - off turu gerçekleşirken son 16 turu karşılaşmaları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi çeyrek finalleri 10 ve 17 Nisan, yarı finaller 1 ve 8 Mayıs'ta oynanırken final maçı 21 Mayıs akşamı gerçekleşecek.