UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemleri belli oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:43
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. İşte temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in oynayacağı maçlarda düdük çalacak isimler...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser, AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşmasını ise İskoç hakem John Beaton yönetecek.
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacağı maçta ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak.
Detaylar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı