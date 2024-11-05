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UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemleri belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:43
UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir&#039;in hakemleri belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. İşte temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in oynayacağı maçlarda düdük çalacak isimler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser, AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşmasını ise İskoç hakem John Beaton yönetecek.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacağı maçta ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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