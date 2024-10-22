Galatasaray’ın Avrupa maçı yarın oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 09:13 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:16

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin ligin 3. haftasında oynayacağı Elfsborg karşılaşmasına kısa süre kala bugün Galatasaray maçının olup olmadığı da merak konusu oldu. Müsabaka canlı olarak TRT ve tabii ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında Galatasaray yer alıyor. Taraftarların heyecanla beklediği maça az bir süre kala GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor araştırılıyor. Müsabakada muhtemel 11 belli oldu. BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI? UEFA Avrupa Ligi'nde GS - Elfsborg müsabakası 23 Ekim Çarşamba günü 17.30'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Matej Jug olurken yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise Mihael Antic oldu. GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR? 22 Ekim günü oynanacak olan karşılaşma TRT ve tabii ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Takip etmek isteyenler TRT ekranlarından maçı izleyebilecek. Sarı kırmızılı ekibin muhtemel 11'i şöyle: Günay-Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs-Sallai-Torreira-Sara-Yunus-Mertens-Osimhen. İlgili Haberler Galatasaray'da Sacha Boey bombası! Devre arasında geliyor mu? Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu