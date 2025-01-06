Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:49

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahe, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu. Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartı 23 Ekim 2022 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında gördü.

Fenerbahçe​, Süper Lig​'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında kendi evinde Hatayspor​'u ağırladı. 2-1 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-lacivertlilerin As Başkanı Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Maç sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartı Dünya Kupası'ndan önce görmüş 2.5 yıldır neredeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor diye TFF'ye saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Taraftarlar tarafından Galatasaray​'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü merak ediliyor. GALATASARAY EN SON NE ZAMAN KIRMIZI KART GÖRDÜ? Galatasaray, Süper Lig'de en son 15. hafta maçları kapsamında karşılaştığı Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gördü. Maçın 15. dakikasında sarı-kırmızılıların stoperi Metehan Baltacı yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart aldı. İç sahada ise sarı-kırmızılılar en son 23 Ekim 2022 tarihinde oynanan Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü. Maçın 31. dakikasında Sacha Boey, 90+4'de ise Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart alarak oyundan çıktı. FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN KIRMIZI KART GÖRDÜ? Fenerbahçe ise en son kırmızı kartı 3 Eylül 2023 tarihinde oynadığı Ankaragücü deplasman karşılaşmasında gördü. Karşılaşmada İsmail Yüksek'in iki sarı kart görmesi üzerine sarıdan-kırmızı kart alarak oyundan çıktı. İç sahada ise 4 Kasım 2023 tarihinde oynadığı Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gördü. Maçta yine İsmail Yüksek iki sarı kart alarak oyun dışı kaldı. Direkt olarak kırmızı kartı ise en son Fenerbahçe iç sahada 8 Ocak 2023 tarihinde oynadığı Galatasaray derbisinde gördü. İlgili Haberler Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert cevap: "Bir gün göklere çıkarıyor, bir gün şikayet ediyor"