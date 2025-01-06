Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert cevap: "Bir gün göklere çıkarıyor, bir gün şikayet ediyor"

06 Ocak 2025 03:59 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 04:01

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanı sıfatıyla Galatasaray’a karşı yükselttiği sert söylemlerle ortalığı iyice kızıştırdı. Sarı-kırmızılılar ise “Ne dediği belli değil, bir gün göklere çıkarıyor bir gün şikayet ediyor” diyerek rakiplerine ağır sözlerle yüklendi. İşte Galatasaray'dan gece yarısı paylaşımı...

Galatasaray​, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı​’nın Hatayspor​ maçı sonrasında yaptığı eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu sezon başındaki ilk toplantısında “Yabancı VAR Hakemi” talebinde bulunduklarını ancak bu önerilerinin karşılık bulmadığını hatırlatarak, “Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN "GÖRÜŞLERİNİZİ NET ORTAYA KOYUN" MESAJI

Galatasaray’ın açıklamasında, Acun Ilıcalı’ya gönderme yapılarak “Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkarıp ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizin gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ILICALI: "İŞİ SULANDIRANLAR VAR"

Fenerbahçe​ Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Hatayspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, Galatasaray’ın son iki haftada verilmeyen penaltıları görmezden geldiğini savunarak, “Bakıyorum, son 2 haftaya; dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada, bizim Eyüp maçında VAR’dan verilmeyen penaltı. İki penaltıyı kullandırsalar puan farkı bugün 4’tü” şeklinde konuştu.

"EN SON DÜNYA KUPASI ZAMANI KIRMIZI GÖRMÜŞLER"

Ilıcalı, Galatasaray’ın uzun süredir kırmızı kart görmediğine dikkat çekerek, “Rakip takımın puan kaybettiği maç yok, ama ‘Hakkımız yeniyor’ diye TFF’ye saldırıyorlar. Bu bir komedi filmi,” dedi.

Ayrıca Torreira’nın pozisyonuyla ilgili de “Torreira iyi bir aktör. Dikkat edin, pozisyonda önce göğsünü tutuyor, sonra çıkarıp yine göğsünü tutuyor. Hakemin önünde hakemi alkışlıyor, normalde sarı kart olması lazım ama veremiyorlar,” sözlerini sarf etti.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILIYOR

Taraflar arasındaki gerilim, özellikle son dönemde hakem kararlarına ilişkin tartışmalarla alevlenmiş durumda. Galatasaray, TFF’den yabancı VAR hakemi talebinin reddedilmesinin bugün yaşanan kaosun temel sebebi olduğunu öne sürerken, Fenerbahçe cephesi de hakemlerin tutumundan büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor.