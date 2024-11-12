Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması yaptığı Maydonoz Döner kimin?

12 Kasım 2024 13:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:56

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk kutlayan Galatasaray, Maydonoz döner ile sponsorluk anlaşması yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruyla beraber Maydonoz Döner'in sahibi de gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızla devam eden Galatasaray, X platformu üzerinden yeni sponsorluğunu duyurdu.

Maydonoz Döner'in sahibi olan Ömer Şeyhin ile araştırılıyor.

MAYDONOZ DÖNER SAHİBİ ÖMER ŞEYHİN KİMDİR?

Maydonoz Döner'in sahibi olan Ömer Şeyhin, Erzurum doğumludur. Canan Poyraz Şeyhin ile evli olan isim Instagram'da 1.943 takipçiye sahiptir. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Şirket, 2018 senesinde Şeyhin tarafından Somca Gıda firmasına ait bir döner firması olarak kurulmuştu.

GALATASARAY KİMİNLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTI?

Sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Maydonoz Döner ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. X platformunda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dünyanın en büyük döner restoran zinciri maydonozdonertr ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."