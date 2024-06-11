Game of Thrones Legends mobil oyunu duyuruldu, bu yaz Android ve iOS için yayınlanacak

11 Haziran 2024 22:01 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:42

Game of Thrones hayranları için heyecan verici bir haber geldi.

HBO'nun efsanevi dizisinden ilham alınarak geliştirilen mobil oyun, Game of Thrones Legends, bu yaz Android ve iOS cihazlarında yayınlanacak.

Oyuncular, Westeros'un zengin ve karmaşık dünyasında kendi efsanelerini yapma şansı bulacaklar.

Game of Thrones Legends, strateji, rol yapma ve macera unsurlarını bir araya getirecek.

Oyunculara hem diziden tanıdık, hem de yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Krallıklar arasındaki ittifaklar, büyük savaşlar ve taht oyunlarıyla dolu bu oyunda, her karar Westeros'un kaderini belirleyecek.

Oyunun bu yaz geleceği açıklanırken, tam tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.