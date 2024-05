Game Of Thrones'un oyuncusu Ian Gelder hayatını kaybetti

08 May 2024 09:35 - Güncelleme : 08 May 2024 09:53

Aralık ayında safra kanalı kanseri teşhisi konulan Game Of Thrones'in yıldızı Ian Gelder, uzun süredir gördüğü tedavi sonrası 74 yaşında hayatını kaybetti.

GAME OF THRONES'UN OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncunun eşi Daniels, Gelder sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ona bakabilmek için her şeyi bırakmıştım ama ikimiz de her şeyin bu kadar hızlı olacağını bilemedik. Hayattaki en nazik, en cömert ruhlu ve sevgi dolu insandı. 30 yılı aşkın süredir bu hayatta ortaktık. Birlikte olmasaydık bile her gün birbirimizle konuşurduk. Harika bir aktördü ve onunla çalışan herkes onun kalbinden ve ışığından etkilendi. O olmadan ne yapacağımı bilmiyorum. Korkunç hastalığıyla büyük bir cesaretle, kendine acımadan başa çıktı. Durmadan." ifadelerine yer verdi.